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أحمد جودة - القاهرة - رفض ساندرو فاجنر، المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، فرصة الانتقال لتدريب فريق هوفنهايم، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس من مصادر مطلعة.

فاجنر ينأى بنفسه عن تدريب هوفنهايم الألماني

وكان فاجنر، الذي لعب ضمن صفوف هوفنهايم في موسم 2016 /2017، قال مؤخرا إنه سيترك منصبه كمدرب مساعد في المنتخب الألماني من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية بعد المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا في يونيو المقبل.

وثارت تكهنات واسعة بشأن اقتراب هوفنهايم من الانفصال عن مدربه كريستيان إيلزر، رغم أن المدرب النمساوي تولى المسؤولية في نوفمبر فقط.

وذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا أن لوكاس كواسنيوك، مدرب بادربورن، الذي ينافس على الصعود للبوندسليجا، يعتبر المرشح الأوفر حظًا لتدريب هوفنهايم.

وشارك إيلزر اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام مضيفه فولفسبورج، والمقررة غدا الجمعة، وسيكون الفوز بالمباراة كافيا لضمان بقاء الفريق في دوري الأضواء.

وقال إيلزر "أجد الأمر مضحكا أن تسألوني عن مستقبلي مجددا، تماما كما حدث الأسبوع الماضي وقبل أسبوعين".

وأضاف: "في النهاية، لا يسعني إلا أن أقول لكم: إذا كنتم تبحثون عن عناوين مثيرة وتريدون كتابة قصص مثيرة غير حقيقية، عليكم أن تكتبوا أن بيليه قد عاد إلى الحياة وسنوقع معه الموسم المقبل، ليس لدي ما اقوله أكثر من ذلك.