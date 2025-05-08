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أحمد جودة - القاهرة - أصبح النجمان المعتزلان ديفيد بيكهام وجاري نيفيل جزءا من تحالف جديد استحوذ على ملكية نادي سالفورد سيتي، الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم.

بيكهام ونيفيل جزء من مجموعة ملكية جديدة في نادي سالفورد الإنجليزي

كان النادي مملوكا سابقا لبيكهام ونيفيل وزملاء سابقين آخرين في مانشستر يونايتد، ممن عُرفوا بـ "جيل 1992" مثل نيكي بات، وريان جيجز، وبول سكولز، وفيل نيفيل - إلى جانب رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم.

وأعلن نادي سالفورد اليوم الخميس أن مجموعة ملكية جديدة، تضم بيكهام وجاري نيفيل ومساهمين آخرين من الولايات المتحدة والهند وإنجلترا، قامت بشراء النادي، والتزمت "باستثمار كبير في النادي والفريق ومرافقه".

وذكر سالفورد أن بات وجيجز وسكولز وفيل نيفيل لم يعودوا مساهمين، لكنهم "سيواصلون المساهمة في الخطوة التالية من هذه الرحلة بأدوارهم في النادي".

ونشأ بيكهام في سالفورد، وقال إنه يحتفظ بذكريات جميلة عن الفترة التي قضاها هناك، مشيرا إلى أن المكان وسكانه لعبوا دورا بالغ الأهمية في بداياته الكروية.

وقال بيكهام "نادي سالفورد سيتي هو قلب مجتمعها... له تاريخ عريق، ويسعدني أن أكون جزءًا من الفصل التالي".

بيكهام هو أيضًا مالك مشارك لنادي إنتر ميامي، أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم.

من جانبه، قال نيفيل إن الكونسورتيوم يضم "مجموعة متنوعة من العقول والخبرات، يجمعها حب كرة القدم"، مضيفا "كرة القدم تأتي في المقام الأول، ومع ذلك، من الضروري أن نقود النادي نحو الاستدامة في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة. أتطلع بشوق للجزء التالي من هذه الرحلة".

وأنهى سالفورد الموسم في المركز الثامن - خارج مراكز التصفيات - في دوري الدرجة الرابعة (ليج تو) هذا الموسم.