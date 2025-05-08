نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر لـ "دوت الخليج الرياضي": جوزيه جوميز أبرز المرشحين لخلافة كولر في الأهلي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كما انفرد "دوت الخليج الرياضي"، من قبل مصادر خاصة تؤكد أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي، بات أقرب المرشحين لقيادة النادي الأهلي خلفًا للسويسري مارسيل كولر في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أجرى عدة اجتماعات واتصالات مع عدد من المدربين من جنسيات مختلفة من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد، إلا أن المعايير والشروط الموضوعة لم تنطبق على أي من الأسماء المطروحة حتى الآن.

ويرى مسؤولو القلعة الحمراء أن جوميز، المدرب السابق لنادي الزمالك، هو الأنسب للمرحلة الحالية، خاصة مع امتلاكه خبرات سابقة في الكرة المصرية والأفريقية، بالإضافة إلى معرفته الجيدة بلاعبي الأهلي، ما يجعله قادرًا على الانسجام السريع مع الفريق دون الحاجة لفترة إعداد طويلة.

ويظل العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة هو موقف التعاون في دوري روشن السعودي، حيث يخوض الفريق مباراة مصيرية خلال الساعات القليلة القادمة، وفي حال تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، سيضمن رسميًا البقاء في دوري روشن ويبتعد عن شبح الهبوط للدرجة الثانية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام جوميز للرحيل وتولي المهمة الحمراء.