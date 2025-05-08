نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينسحب من الدوري؟.. الزمالك يوضح موقفه حال رفض خصم نقاط الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي موقف نادي الزمالك، حال قرار لجنة التظلمات بخصم ثلاث نقاط من الأهلي بعد الانسحاب من لقاء القمة الأخير.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سألت مسؤول في نادي الزمالك، عن مماذا سيفعل الزمالك حال صدور قرار من لجنة التظلمات بخصم ثلاث نقاط فقط من الأهلي وهل سينسحب الألبيض من بطولة الدوري.

أضاف رمزي: المسؤول أبلغني أن الزمالك لن ينسحب حال صدور هذا القرار والزمالك يتمسك بالأمل في المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، فلا يوجد وقت للانسحاب أو مثل هذه القرارات.

وتابع رمزي: المسؤول أكد أن الزمالك حال صدور قرار من لجنة التظلمات بخصم ثلاث نقاط من الأهلي، سيلجأ على الفور إلى المحكمة الرياضية كاس، ولكن لن ينسحب وهذا وكلام نادي الزمالك الأخير في هذه القصة.

