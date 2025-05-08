عمرو الدسوقي: علي ماهر أفضل من أنيس.. ولقاء الأهلي والمصري صراع متكافئ

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عمرو الدسوقي نجم المصري البورسعيدي السابٌ، عن مواجهة الأهلي والمصري المرتقبة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الدسوقي في تصريحات معه الإعلامي كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: مواجهة الأهلي والمصري قوية للغاية ومنذ زمن الزمن مباراة الأهلي والمصري لها طابع خاص وكل الجماهيرية المصرية تنتظرها، ولكن هي مباراة تنافسية داخل الملعب فقط وأتمنى ان يغلب عليها طابع الروح الرياضية.

وأضاف الدسوقي: مباراة الاهلي والمصري صراع متكافئ، فالأحمر يتمسك بحظوظه في التتويج ببطولة الدوري الممتاز والمصري يتمسك بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل ولذلك سيكون لقاء قوي وصراع متكافئ داخل الملعب.

وأختتم الدسوقي تصريحاته قائلا: علي ماهر كان الأفضل لقيادة المصري من أنيس بوجلبان وكنت أتمنى استمراره في صفوف الفريق، ولكن أنيس اتظلم وتم وضعه تحت ضغوطات كبيرة بسبب ضيق الوقت وقدومه لتدريب المصري في وقت صعب للغاية بسبب الكونفدرالية وبطولة الدوري وكأس عاصمة مصر فكتر خيره وهو اتظلم وكلنه مدرب جيد