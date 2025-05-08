نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن مصطفى: لا بد من خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي أسوة بالزمالك.. ولاعبي الأحمر مرتاحين مع النحاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم: لقاء الأهلي والمصري هو مباراة صعبة على الفريقين، مباراة كؤوس نظرا للمنافسة الشديدة بين الفريقي هذا الموسم سواء الأحمر على حصد اللقب والمصري من أجل ضمان المشاركة الإفريقية، والأهلي لا بد ان يفوز على المصري من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأضاف مصطفى: أنيس بوجلبان مدرب المصري مجتهد للغاية، والمصري يسير بشكل جيد تحت قيادة أنيس بوجلبان، مش عايز أقول أن المصري خرج من الكونفدرالية بسببه ولكن أرى أن الفريق يقدم مردودا جيدا تحت قيادته.

وتابع: حاسس أن لاعبي الاهلي مبسوطين بسبب عماد النحاس ومحمد شوقي، والثنائي كان لهما دور في خروج لاعبي الأهلي من الحالة النفسية السيئة عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأمور تسير بشكل جيد تحت قيادة عماد النحاس ةأ؟يضا محمد يوسف ومحمد شوقي، ولكن لا بد أن يكون المدرب الأجنبي الجديد يعلم تماما طبيعة الكرة المصرية، والأندية المصرية.

وعن أزمة مباراة القمة قال مصطفى: حزين من قرار الأهلي بعدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك، وأتوقع ان يتم خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي مثلما حدث مع الزمالك في الموسم الماضي، وكان لا بد أن يذهب الأهلي للمباراة بصرف النظر عن أي شئ أخر وأرى أنه لا بد أن يتم خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي أسوة بما حدث مع الزمالك.