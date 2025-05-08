نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخطط مع أيمن الرمادي: هدفان رئيسيان وإنهاء الموسم بأفضل صورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر راديو «أون سبورت إف إم»، عن الأهداف التي يسعى نادي الزمالك لتحقيقها تحت قيادة مدربه الجديد أيمن الرمادي، خاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

الزمالك يركز على كأس مصر والمركز الثاني في الدوري

أوضح شوبير أن أبرز الطموحات التي يسعى الزمالك لتحقيقها تحت قيادة الرمادي هي التتويج ببطولة كأس مصر، والتي ستكون المسابقة الأخيرة التي يختتم بها الفريق موسمه في يونيو المقبل. إلى جانب ذلك، يسعى الفريق لإنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني، لضمان تأهله للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل، مما سيمنحهم فرصة كبيرة في المنافسات الدولية.

رغم أهمية المركز الثاني، أشار شوبير إلى أنه في حال عدم تحقيقه، فإن الأمر لن يكون كارثيًا، خاصة أن الرمادي لم يكن في قيادة الفريق منذ بداية الموسم، ما يعني أن أمامه تحديًا كبيرًا في استعادة توازن الفريق وتحقيق أفضل النتائج في الفترة المتبقية.

جلسة حاسمة لمناقشة مستقبل اللاعبين

وأكد شوبير أن أيمن الرمادي سيعقد جلسة قريبًا مع مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، لمناقشة ملف اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق في الموسم المقبل. في هذه الجلسة، سيقوم الرمادي بتحديد قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق، بالإضافة إلى وضع خطة لتدعيم الصفوف بلاعبين جدد، بهدف بناء فريق قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات المحلية والدولية.

التعاقد مع الرمادي حتى نهاية الموسم

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، ليقود الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة وحتى نهاية الموسم الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار الفني للفريق بعد سلسلة من التحديات.