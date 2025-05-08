نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة يوافق على 20 مليون جنيه سنويًا.. ورد الأهلي الأخير بشأن الإعلانات يحسم ملف التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد ومثير داخل أروقة القلعة الحمراء، كشف الإعلامي خالد الغندور أن مدافع النادي الأهلي المخضرم رامي ربيعة بات قريبًا للغاية من الموافقة على العرض الأخير المقدم من إدارة النادي لتجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة قوية من الجهاز الفني والإدارة في الحفاظ على قوام الفريق الدفاعي.

رامي ربيعة يوافق على 20 مليون جنيه سنويًا

وقال الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عرض الأهلي الأخير بلغت قيمته 20 مليون جنيه للموسم الواحد، في الوقت الذي كان يطمح فيه اللاعب إلى مضاعفة الرقم تقريبًا، حيث طالب بالحصول على 40 مليون جنيه، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض الحاسم من لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي، في ظل سياسة ضبط الرواتب.

وأوضح الغندور أن رامي ربيعة وافق مبدئيًا على العرض المالي المُقدم من الأهلي، لكنه وضع شرطًا خاصًا للموافقة النهائية، يتمثل في الحصول على عقد إعلاني إضافي يدعمه ماليًا إلى جانب عقده الأساسي، في محاولة لتحقيق التوازن بين طموحاته المادية وواقع سقف الرواتب داخل الفريق.

وينتظر ربيعة الآن الرد الرسمي من إدارة النادي بشأن طلبه بالحصول على تعاقد إعلاني ضمن إطار الصفقة، والتي باتت وشيكة الحسم خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة الطرفين في إنهاء الملف قبل دخول الفريق في المعترك الأهم من الموسم.

من جانبه، يواصل الأهلي استعداداته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، والمقررة في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة دوري نايل، حيث يسعى الفريق لمواصلة الضغط على المتصدر بيراميدز، الذي لا يفصله عنه سوى نقطة وحيدة.

وكان الأهلي قد قدم عرضًا ناريًا في الجولة السابقة، بعدما سحق حرس الحدود بخماسية نظيفة، في لقاء أكد من خلاله الشياطين الحمر جاهزيتهم للقتال على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة.