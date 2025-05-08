عاجل.. لجنة التظلمات تعلن قرارها اليوم في قضية انسحاب الأهلي من القمة أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب الشارع الرياضي المصري، اليوم الخميس، القرار النهائي المنتظر من لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، بخصوص أزمة انسحاب النادي الأهلي من لقاء القمة رقم 130 أمام غريمه التقليدي الزمالك، والتي أشعلت الجدل في الوسط الكروي خلال الأسابيع الماضية.

لجنة التظلمات تعلن قرارها اليوم في قضية انسحاب الأهلي

وتعود فصول الأزمة إلى رفض النادي الأهلي خوض المباراة بعد تمسكه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة، في حين قررت رابطة الأندية إسناد المباراة للحكم المصري محمود بسيوني، وهو ما قابله الأهلي بالانسحاب الرسمي، مما تسبب في جدل واسع بين الجماهير والفرق المنافسة، خصوصًا بعد صدور قرارات مبدئية وصفتها بعض الأندية بأنها «غير عادلة».

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار الأهلي مهزومًا بثلاثية نظيفة فقط دون خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، في قرار أثار حفيظة ناديي الزمالك وبيراميدز، اللذين سارعا إلى تقديم تظلمين رسميين، طالبا فيهما العودة للائحة العقوبات الأصلية، والاحتكام للسوابق المماثلة، وخاصة ما حدث مع الزمالك في موسم 2022-2023 حين تم خصم 6 نقاط منه، ثلاث بخسارته المباراة وثلاث أخرى بنهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلي.

وطالب الناديان لجنة التظلمات بتطبيق مبدأ المساواة، مؤكدين أن ما تم تطبيقه على الزمالك في الموسم الماضي يجب أن يُطبق على الأهلي أيضًا، حرصًا على عدالة المنافسة وحيادية اللوائح.

بدورها، أرسلت لجنة التظلمات طلبًا رسميًا إلى رابطة الأندية المحترفة، للحصول على حيثيات القرار الصادر يوم 15 مارس الماضي، الذي تضمن اعتبار الأهلي مهزومًا في المباراة، ثم تخفيف العقوبة لاحقًا وإلغاء خصم النقاط، مطالبةً بكشف تفاصيل المداولات التي أدت إلى تعديل العقوبة.

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط حالة من الترقب والقلق داخل أروقة الأندية الثلاثة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الجماهيرية والإعلامية، والتي تطالب بقرارات عادلة تحفظ هيبة اللوائح وتضمن تكافؤ الفرص في المنافسة على الدوري المصري الممتاز.