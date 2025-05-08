نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لكهربا.. الأهلي يُغلق الباب نهائيًا أمام عودته قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي موقفه من فكرة استعادة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الاتحاد الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكدت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء أن اللاعب خارج حسابات الفريق نهائيًا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة.

الأهلي يُغلق الباب نهائيًا أمام عودة كهربا

وجاء هذا القرار في ظل التغيرات الأخيرة داخل المنظومة الفنية والإدارية بالأهلي، عقب رحيل المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وتعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا، إلى جانب مغادرة محمد رمضان منصبه كمدير رياضي، وتولي محمد يوسف المسؤولية بدلًا منه، حيث بدأ الأخير في وضع خريطة واضحة لملف الصفقات وخطة تدعيم الفريق للموسم الجديد.

وأكدت المصادر أن محمد يوسف رفض تمامًا فكرة إعادة كهربا، وأبلغ إدارة النادي بهذا القرار بشكل قاطع، ضمن رؤيته الجديدة لبناء الفريق. وتتضمن خطته دعم ثلاثة مراكز فقط خلال الميركاتو الصيفي: قلب الدفاع، الظهير الأيسر، وحراسة المرمى، مع التأكيد على عدم وجود نية لعودة كهربا بأي شكل، إضافة إلى أن إدارة الأهلي لم تتواصل مع اللاعب من الأساس.

ويبدو أن إدارة الأهلي قررت تجميد ملف التعاقدات الجديدة مؤقتًا، لحين الانتهاء من آخر 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضم صفقات جديدة تدعم قائمة الفريق في الموسم المقبل ومونديال الأندية المنتظر.

يُذكر أن محمود كهربا كان قد انتقل رسميًا إلى نادي الاتحاد الليبي في يناير الماضي، ونجح في تقديم مستويات جيدة في الدوري الليبي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع الإدارة الحمراء بعودته، في ظل الاتجاه نحو تجديد دماء الفريق وفق رؤية رياضية جديدة.