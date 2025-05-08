نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن خارج قيادة منتخب مصر في كأس العرب 2025 وطاقم جديد يتولى المهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025، وذلك خلال حديثه في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم"، حيث كشف تفاصيل مثيرة تتعلق بالطاقم الفني واللاعبين الذين سيمثلون الفراعنة في الحدث المنتظر.

حسام حسن خارج قيادة منتخب مصر في كأس العرب 2025

وأوضح شوبير أن المنتخب الذي سيخوض منافسات البطولة العربية لن يكون تحت قيادة المدير الفني الحالي للمنتخب الأول، حسام حسن، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري سيشارك بفريق "ب" وليس بمنتخب المحليين كما كان متوقعًا.

وأضاف أن اللاعبين الذين سيختارهم الجهاز الفني للبطولة سيكونون من المحترفين في الخارج، بشرط ألا يكونوا ضمن خيارات حسام حسن الأساسية في تشكيل المنتخب الأول، مؤكدًا أن جهازًا فنيًا مختلفًا تمامًا سيتولى قيادة هذا الفريق خلال البطولة.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته الرسمية على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2025، التي ستُقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، في مشاركة هي الثانية تواليًا للفراعنة بعد نسخة 2021 التي شهدت نجاحًا تنظيميًا باهرًا.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة بطولتي كأس العرب للكبار والناشئين يوم السبت الموافق 24 مايو الجاري، في إطار التحضيرات الرسمية لانطلاق النسخة الجديدة من البطولة التي تُعد أحد أبرز الأحداث الكروية على الساحة العربية، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا يتطلعون للقب في أجواء تنافسية مرتقبة.

وتنتظر الجماهير المصرية والعربية تفاصيل أكثر حول الطاقم الفني الجديد وأسماء اللاعبين المتوقع استدعاؤهم، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على هوية المنتخب المشارك، ما يضيف طابعًا من الإثارة والترقب على نسخة 2025.