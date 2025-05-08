نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت أول مرة.. «بو جلبان» وجها لوجه أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس فريق الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بين فريق الأهلي أمام المدير الفني التونسي لفريق المصري البورسعيدي أنيس بو جلبان، حيث سبق أن لعب بو جلبان في صفوف فريق الأهلي، وذلك في الفترة من عام 2007 حتى عام 2009.

خاض بو جلبان 12 مباراة على مقعد القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، منذ توليه المسئولية خلفا للمدرب علي ماهر المدير الفني السابق للمصري، وحقق بو جلبان الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراة واحدة.

يطمح أنيس بو جلبان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الأهلي، وذلك للحفاظ على التواجد في المربع الذهبي، من أجل خوض منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".

وتعثر فريق المصري البورسعيدي في المباراتين الأخيرتين أمام الزمالك في بطولة الدوري، وفريق غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث انتهت المباراتين بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الثانية برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق بيراميدز، بينما يأتي فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.