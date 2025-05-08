هل يخطف ديمبلي الكرة الذهبية من محمد صلاح؟ تحول درامي في سباق البالون دور

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أحمد جودة - القاهرة - ظل النجم المصري محمد صلاح مرشحًا بارزًا وبلا منازع للفوز بجائزة الكرة الذهبية لفترة طويلة من الموسم، بعد أن قدّم أداءً فرديًا استثنائيًا مع فريقه ليفربول، متصدرًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ28 هدفًا، واقترب بشدة من حصد الحذاء الذهبي الأوروبي.

هل يخطف ديمبلي الكرة الذهبية من محمد صلاح؟

ومع تتويج "الريدز" رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بدا الطريق ممهدًا أمام "الملك المصري" للوصول إلى منصة التتويج الفردية الأكبر عالميًا.

لكن الأمور لم تبقَ على حالها، إذ شهد السباق تحولًا مفاجئًا مع دخول عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان بقوة إلى دائرة المنافسة، بعد أن قاد فريقه للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في إضافة كبيرة إلى تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، فضلًا عن مشاركته المنتظرة في كأس العالم للأندية، ما يعزز من حظوظه في حصد الجائزة التي تحسم غالبًا بالتوازن بين الأداء الفردي والإنجازات الجماعية.

ويُعد هذا التطور تهديدًا حقيقيًا لحظوظ محمد صلاح، خاصة في ظل التاريخ المعروف لجائزة الكرة الذهبية، التي كثيرًا ما تنحاز للاعبين الذين شاركوا بفاعلية في بطولات كبرى مثل دوري الأبطال أو المسابقات القارية والعالمية، ويُمنح الامتياز غالبًا لمن ترك بصمته في تحقيق الألقاب.

ورغم تفوق ديمبلي من حيث النجاحات الجماعية، إلا أن لغة الأرقام لا تزال تُرجح كفة صلاح، الذي قدّم موسمًا مذهلًا على المستوى التهديفي وصناعة الفرص، وأثبت من جديد أنه أحد أبرز النجوم في عالم كرة القدم الأوروبية.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل تُنصف الكرة الذهبية النجم المصري محمد صلاح، أم يُحدث ديمبلي المفاجأة ويخطف المجد؟