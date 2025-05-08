نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يفجّر مفاجأة مدوية: مدرب الأهلي الجديد معروف.. وجوزيه جوميز الأقرب لخلافة كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل مجددًا حول هوية المدير الفني المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر وتولي عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت.

أحمد شوبير: مدرب الأهلي الجديد معروف

وخلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»، تلقى شوبير تساؤلًا من أحد المستمعين حول اسم المدرب الجديد، ليجيب بشكل مثير: "أكيد الناس بدأت تستنتج اسم المدير الفني الجديد، والموضوع بقى واضح، والمدرب سيقود الأهلي في كأس العالم للأندية 2025".

تصريحات شوبير فتحت باب التكهنات على مصراعيه، خاصة بعد ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن اقتراب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي، من قيادة القلعة الحمراء.

وكان شوبير قد كشف في تصريحات سابقة أن اسم جوميز مطروح بقوة داخل النادي، وأن المدرب البرتغالي أبدى ترحيبه بتولي المسؤولية، ليقترب من خلافة كولر وقيادة الأهلي في التحديات المقبلة محليًا وقاريًا، وعلى رأسها كأس العالم للأندية 2025.