نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة مانشستر سيتي إلى ليفربول.. مفاجأة صادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية عن وجود تحرك من جانب إدارة نادي ليفربول، للتعاقد مع نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي كيفين دي بروين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينتهي عقد كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، واتفق الطرفين على عدم التجديد، بعد رحلة دامت لأكثر من ٧ مواسم.

استطاع كيفين دي بروين ان يستعيد جزء من مستواه بعد الإصابة التي لحقت به، وسجل هدف الفوز على ولفرهمباتون في الجولة ال٣٥ من الدوري الإنجليزي.

مفاجأة صادمة لجمهور مانشستر سيتي

كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن إدارة نادي ليفربول تحدثت بالفعل مع وكلاء كيفين دي بروين لبحث إمكانية انضمامه في الصيف المقبل.

أضافت مصادر صحفية أخرى ان نجم السيتيزنز امامه عدة عروض من أندية أوروبا مثل بايرن ميونخ ونابولي، وهناك أحاديث مع أندية أمريكا والسعودية.