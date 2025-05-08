نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو يوم الخميس 8 مايو 2025 على استاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

من المتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: نصير مزراوي، كاسيميرو، مانويل أوجارتي، باتريك دورجو، أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز المان يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة ووضع الشياطين الحمر قدمًا في نهائي البطولة.

ولن يتخلى لاعبو مانشستر يونايتد عن الوصول للنهائي بحثًا عن اللقب من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تبخر أحلامهم في حصد مركز بين المراكز الخمس الأوائل في الدوري الإنجليزي.

وتقابل الفريقان في 7 مباريات سابقة، انتهت 3 منها بفوز أتلتيك بلباو، و3 مباريات أخرى بفوز مانشستر يونايتد بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

سيلتقي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو مع المتأهل من مواجهة توتنهام وبودو جليمت في نهائي البطولة، والمقرر إقامته يوم 25 مايو 2025 على ملعب سان ماميس في مدينة بيلباو الإسبانية.