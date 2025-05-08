نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكسر الصمت: هناك من يُحرف كلامي ويزرع الفتنة داخل الزمالك.. وسأكشف الأسماء إذا لزم الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن صمته ليوضح حقيقة تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا احترامه الكامل لمجلس إدارة القلعة البيضاء، ومشدّدًا على أن ما نُقل عنه تم تحريفه بهدف خلق أجواء مشحونة داخل النادي.

هناك من يُحرف كلامي ويزرع الفتنة داخل الزمالك

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب ميدو: "أؤكد احترامي وتقديري لمجلس إدارة النادى والجهود التى يبذلها منذ اليوم الأول، لم اقصد ابدا الإساءة إلى أحد منهم، تصريحاتى يحاول البعض تحريف المقصود منها".

وأكمل: "انا وجميع محبى الزمالك المخلصين حقا فى مركب واحد للنهوض بالنادي ومواجهه التحديات

لا داعي للصيد فى الماء العكر وليبتعد محترفى الفتن".

ميدو كان قد أدلى بتصريحات نارية مؤخرًا عبر قناة "أون تايم سبورتس"، نفى فيها وجود أي نية للسيطرة على قطاع الكرة داخل النادي، سواء من جانبه أو من جانب الكابتن حازم إمام، مؤكدًا أن هناك جهات داخلية تسعى لتشويه صورة لجنة التخطيط.

وأضاف محذرًا: "نحن نعلم جيدًا أن هناك محاولات ممنهجة يقودها أحد المسؤولين داخل النادي لضرب اللجنة من الداخل، وسنظل نلتزم الصمت حرصًا على احترام الجميع، ولكن إذا تطلّب الأمر، سنكشف الحقيقة كاملة أمام جمهور الزمالك العظيم وبكل شفافية".