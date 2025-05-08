نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المدير الفني عماد النحاس استقر بشكل كبير على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مباراة الليلة أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز (مجموعة التتويج).

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم

المباراة المرتقبة ستنطلق مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة، وتُقام على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وسط ترقب جماهيري كبير بالنظر لأهمية النقاط الثلاث في سباق اللقب.

وضع الفريقين في جدول ترتيب مجموعة التتويج

الأهلي يدخل المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بيراميدز.

في المقابل، يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه.

للتشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام المصري

حسب ما تم تداوله من مصادر قريبة من معسكر الأهلي، فإن الجهاز الفني قد يُجري تغييرًا وحيدًا على التشكيلة الأساسية، حيث يفكر في الدفع بحسين الشحات بدلًا من طاهر محمد طاهر ضمن الثلاثي الهجومي، كنوع من التدوير التكتيكي والاستفادة من سرعة الشحات واختراقاته.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر (حسين الشحات) – وسام أبو علي – أشرف بن شرقي