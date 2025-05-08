نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة.. الأهلي يصطدم بالمصري في غياب 11 لاعبًا | مواجهة مصيرية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الشياطين الحمر لمواصلة مطاردة القمة وتقليص الفارق مع المتصدر بيراميدز.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة، وتقام على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية (مجموعة التتويج) في بطولة الدوري الممتاز.

يخوض الأهلي اللقاء وسط قائمة طويلة من الغيابات التي أثرت على التشكيل، وتضم كلًا من:

حمزة علاء

عمر الساعي

خالد عبد الفتاح

عمر كمال

أشرف داري

يحيى عطية الله

كريم فؤاد

سمير محمد

كريم الدبيس

محمد عبد الله

حمزة عبد الكريم

بالإضافة إلى رضا سليم، الذي لم يتم قيده في القائمة.

نتائج الفريقين في الجولة السابقة

تمكن الأهلي من تحقيق انتصار ساحق في الجولة الماضية، حيث اكتسح حرس الحدود بنتيجة 5-0 في مباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

في المقابل، خرج المصري البورسعيدي بتعادل سلبي أمام الزمالك، في نفس ملعب مواجهة الليلة "برج العرب".

وضع الفريقين في جدول ترتيب مجموعة التتويج

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 46 نقطة، ويبتعد بنقطة واحدة فقط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يقبع المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في الترتيب ومواصلة المنافسة.