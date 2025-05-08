موعد مباراة توتنهام ضد بودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة توتنهام وبودو جليمت وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام وبودو جليمت يوم الخميس 8 مايو 2025 على استاد اسبميرا معقل بودو جليمت وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة توتنهام وبودو جليمت عبر قناة 2 beIN Sports وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

انتهت مباراة الذهاب بين بودو جليمت وتوتنهام بفوز النادي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف ووضع توتنهام قدمًا في نهائي البطولة.

يدخل توتنهام بقيادة مديره الفني أنجي بوستيكوجلو المباراة بطموح قوي لتحقيق فوز مريح قبل مباراة العودة الأسبوع المقبل سعيًا نحو التأهل لنهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

بينما يخوض بودو جليمت المباراة بعدما صنع مفاجآت مدوية في الموسم الحالي أهمها الإطاحة بلاتسيو الإيطالي من الدور ربع النهائي ليصبح أول ناديٍ نرويجي يبلغ الدور نصف نهائي بطولة أوروبية كبرى.

سيلتقي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو مع المتأهل من مواجهة توتنهام وبودو جليمت في نهائي البطولة، والمقرر إقامته يوم 25 مايو 2025 على ملعب سان ماميس في مدينة بيلباو الإسبانية