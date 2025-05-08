نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات نارية أدلى بها الكابتن أحمد حسام "ميدو"، عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، كشف وجود شخصية داخل أروقة النادي الأبيض تعمل ضد مصالح لجنة التخطيط، وتعرقل مساعيها في إعادة ترتيب أوراق الفريق، مؤكدًا أن الوضع إذا استمر بهذا الشكل، فقد يتم كشف كل الخفايا أمام الرأي العام.

ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط

وخلال ظهوره عبر قناة "أون سبورت"، أشار ميدو إلى أن نادي الزمالك يضطر في كل فترة انتقالات لدفع ما يقارب 120 مليون جنيه لحل أزمة القيد المتكررة، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا. وأضاف أن المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي سيتوليان المسؤولية الكاملة فيما يخص مصير اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، لضمان اتخاذ قرارات فنية صحيحة بعيدًا عن الضغوط.

وأكد ميدو على أن نادي الزمالك لن يتنازل عن حقوقه بأي شكل من الأشكال، وإذا أقرت لجنة التظلمات بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي، فإن مجلس الإدارة سيقاتل بكل السبل القانونية من أجل استرداد حقوق النادي، بدعم من فريق قانوني متمرس.

وعن ملف اللاعبين السابقين الذين انتقلوا إلى الأهلي، وهم: إمام عاشور، أشرف بن شرقي، وأحمد سيد "زيزو"، أكد ميدو أن الثلاثي كان له تأثير فني كبير مع الزمالك، لكنه اعتبر أن إمام عاشور كان الأكثر تأثيرًا والأهم بينهم من الناحية التكتيكية والقتالية داخل الملعب.

وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع انتقالهم للأهلي، أجاب بصراحة: "لم أتفاجأ مطلقًا، توقعت انضمام الثلاثي إلى الأهلي، وأبلغت المسؤولين منذ شهرين أو ثلاثة بصفقة زيزو، في عالم كرة القدم لا توجد مفاجآت".

وفي سؤال متعلق بصفقات محتملة من نادي بيراميدز، أشار ميدو إلى أن الثلاثي إبراهيم عادل، رمضان صبحي، وفيستون مايلي لاعبون مميزون ويحترمهم كثيرًا، إلا أنه لو خُيّر، فسيختار التعاقد مع إبراهيم عادل لما يملكه من إمكانيات مميزة تخدم فلسفة النادي.

كما كشف تفاصيل صفقة فشلت سابقًا، حيث أكد أن نادي الزمالك كان قد أنهى الاتفاق الكامل مع اللاعب فيستون مايلي، إلا أن عدم الاستقرار المالي حينها حال دون إتمام الصفقة، لينتقل اللاعب لاحقًا إلى بيراميدز.

وختم حديثه بالإشادة بلاعب الزمالك مصطفى شلبي، مؤكدًا أن لديه إمكانيات كبيرة جدًا، لكنه يحتاج فقط إلى الثبات في المستوى ليحقق النجاح المنتظر.