نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية الرحلة الأوروبية؟.. سعود عبد الحميد على أعتاب العودة للدوري السعودي عبر بوابة بطل آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية مطلعة أن اللاعب الدولي سعود عبد الحميد، ظهير نادي روما الإيطالي، بات قريبًا جدًا من مغادرة الدوري الإيطالي، في ظل مفاوضات متقدمة تمهد لعودته إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سعود عبد الحميد على أعتاب العودة للدوري السعودي

وكان سعود عبد الحميد قد انضم إلى صفوف روما في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي الهلال السعودي، بعد أن قدم مستويات لافتة برز خلالها كأحد أبرز الأظهرة في الكرة السعودية، ما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن اللاعب دخل مؤخرًا في مفاوضات جادة مع نادي الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب المحلية اعتبارًا من الموسم المقبل. وتشير التقارير إلى أن الصفقة تقترب من مراحلها النهائية.

ويأتي هذا التحرك بعد أن تراجع دور سعود عبد الحميد بشكل كبير مع روما هذا الموسم، حيث فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، في ظل اعتماد الجهاز الفني على أسماء أخرى، ما أدى إلى استبعاده من عدة مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى تدعيم صفوفها بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، ويبدو أن عودة سعود عبد الحميد تمثل صفقة قوية على المستوى المحلي والدولي، نظرًا لخبرته وقدراته الفنية.