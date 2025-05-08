نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس من حقها التعديل.. رد مثير من خبير لوائح بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن اللجنة الأولمبية أقرت بقرار اعتماد الأهلي منسحبا أمام الزمالك واعتباره خاسرا للمباراة بجانب خصم الثلاث نقاط.

وأوضح بيومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الأهلي لجأ للجنة الأولمبية من أجل تغيير القرار ولكن الأولمبية أوصت بنفس قرارات رابطة الأندية الأول، بما يعني أن كل الأطراف أقرت بتطبيق اللوائح".

وتابع: "لا أجد أي مبررات وفق اللوائح بتراجع الرابطة عن قرار عدم خصم الثلاث نقاط.. اعتبرها علامة أستفهام بطول برج القاهرة".

وأشار بيومي إلى أن رابطة الأندية لم تستند على أي بند في اللائحة لتغيير قرارها بعدم خصم الثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

وأتم: "بنسبة 100% ليس من حق الرابطة التغيير في بنود اللائحة ".