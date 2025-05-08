نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بيومي: على الأهلي تحمل تبعات قرار انسحابه امام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن ملف انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك أضر بكافة أضلاع الكرة المصرية.

وقال بيومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "قرار الأهلي بالإنسحاب تسبب في العديد من الخسائر للكرة المصرية واتحاد الكرة ورابطة الأندية.. وعلى الأهلي تحمل كل تلك الخسائر".

وتابع: "لدي معلومة بأن قرار الإنسحاب أمام الزمالك حدث انقسام بسببه داخل مجلس إدارة الأهلي، ولكن الكفة التي كان بها رئيس النادي هى ما حسمت القرار".