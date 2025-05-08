نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

آية أحمد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا صعبا ومهما على نظيره وغريمه التقليدي النصر بثلاثة أهداف مقابل اثنان في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر والاتحاد

وسجل ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وعاد أيمن يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة 38 صنعه له ماني.

ثم سجل كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 49 صنع العبود وعاد كانتي سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 52 صنعه له الشنقيطي.

ثم سجل حسام عوار ثالث الأهداف والفوز بالمباراة للاتحاد في الدقيقة 90 وانتهت بنتيجة 3/2.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد العميد 71 نقطة بصدارة الترتيب بعد تحقيق 22 فوز و5 تعادلات وخسر 3 بينما ظل العالمي بالمركز الرابع برصيد 60 نقطة حيث انتصر خلال 18 مباراة وتعادل بستة وهزم بمثلهم.