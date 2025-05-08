نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريمونتادا مثيرة.. الاتحاد ينهي الكلاسيكو أمام النصر بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا صعبا ومهما على نظيره وغريمه التقليدي النصر بثلاثة أهداف مقابل اثنان في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والاتحاد

وبدأت أحداث مباراة النصر والاتحاد برتم سريع وسجل ماني الهدف الأول في الدقيقة الثالثة وارتطمت كرة كريم بنزيما بالعارضة في الدقيقة 36 وعاد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة 38 صنعه له ماني وحاول الاتحاد تسجيل الهدف الأول والعودة بالمباراة لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 2/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة النصر والاتحاد ثم سجل بنزيما الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 49 صنع العبود وعاد كانتي سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 52 صنعه له الشنقيطي وتعددت محاولات النصر لتسجيل هدف الفوز لكنه لم ينجح وتعرض الشنقيطي للإصابة القوية ونزل فواز الصقور بديلا له في الدقيقة 68 ثم سجل حسام عوار ثالث الأهداف والفوز بالمباراة للاتحاد في الدقيقة 90 وقبل انتهاء المباراة تلقى موسى ديابي البطاقة الحمراء وانتهت بنتيجة 3/2.