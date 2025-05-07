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أحمد جودة - القاهرة - أرسنال × باريس سان جيرمان بث مباشر بدون "تشفير" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر أرسنال اليوم.. مشاهدة أرسنال × باريس سان جيرمان بث مباشر دون "تشفير" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. في ليلة أوروبية منتظرة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث الموعد مع مواجهة نارية وحاسمة تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه الإنجليزي أرسنال، مساء الأربعاء 7 مايو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان



وتأتي المباراة بعد صراع تكتيكي مثير في الذهاب، حيث تمكن الفريق الباريسي من خطف فوز صعب بهدف دون رد على ملعب "الإمارات" بأقدام النجم عثمان ديمبيلي، ليمنح كتيبة لويس إنريكي أفضلية طفيفة قبل موقعة الحسم.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات كبيرة، فكلاهما لم يسبق له التتويج بلقب دوري الأبطال، مما يضيف حماسًا مضاعفًا على اللقاء المرتقب، والذي يضمن للفائز بطاقة العبور إلى النهائي لمواجهة المنتصر من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

تقام مباراة الإياب المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأرسنال ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، مساء يوم الأربعاء الموافق 7 مايو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان



وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس اللقاء بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports 1 HD، المصحوبة باستوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة، يتضمن تحليلًا فنيًا وتكتيكيًا من نخبة المحللين والخبراء.

لجنة التحكيم



أما على مستوى التحكيم، فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إدارة المباراة إلى الحكم الألماني الدولي فيليكس تسفاير، والذي يعد من الأسماء البارزة في ساحة التحكيم الأوروبية، ويعاونه الثنائي الألماني روبرت كيمبتير وكريستيان ديتز كحكمين مساعدين، بينما يتولى الحكم هارم أوسمرز مهمة الحكم الرابع كما سيكون لتقنية الفيديو (VAR) دورٌ حيوي في المباراة، حيث يتولى إدارتها كل من باستيان دانكيرت وبنيامين براند لضمان أعلى درجات الدقة والعدالة في القرارات التحكيمية، وهو ما يعكس أهمية اللقاء وضرورة تجنب أي أخطاء قد تؤثر على نتيجته المصيرية.

باريس سان جيرمان: على بعد خطوة من الحلم الأوروبي



تألق باريس سان جيرمان بشكل لافت في البطولة هذا الموسم، بعد تجاوزه لعقبة أستون فيلا بصعوبة في ربع النهائي بنتيجة 5-4، وتفوقه على ليفربول في مراحل سابقة.

ويسعى المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى قيادة الفريق الباريسي نحو أول نهائي قاري له منذ عام 2020، وهذه المرة على أمل انتزاع اللقب الأول في تاريخ النادي، خاصة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب الدوري الفرنسي.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، باتشو، أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز

الهجوم: دوي، ديمبيلي، كفاراتسخيليا

أرسنال: محاولة إنقاذ موسم بطولي والعودة إلى النهائي



دخل أرسنال البطولة بثقة، وحقق إنجازًا كبيرًا بإقصاء ريال مدريد، حامل اللقب، بنتيجة إجمالية 5-1، ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2009.

لكن طموح المدرب ميكيل أرتيتا لا يتوقف عند هذا الحد، فالفريق اللندني يسعى لتعويض خسارة الذهاب وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى النهائي وخطف اللقب الأول في تاريخه، خاصة بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول.

تشكيلة أرسنال المتوقعة

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس-سكيلي

الوسط: بارتي، رايس، أوديجارد

الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتينيلي

تاريخ المواجهات



واجه أرسنال باريس سان جيرمان في 6 مباريات سابقة، وحقق الفوز في مواجهتين، مقابل تعادل في ثلاث وخسارة واحدة وسجل لاعبو أرسنال 7 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، مما يمنح الجانرز بعض الأمل في القدرة على العودة رغم خسارة الذهاب.

النهائي في ميونخ



الفريق الفائز من هذه المواجهة سيتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، المقرر إقامته يوم السبت 31 مايو، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، والذي يتسع لأكثر من 75 ألف مشجع، ليكون مسرحًا لأحد أقوى النهائيات في تاريخ البطولة.



