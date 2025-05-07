نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاضية حسام عوار.. الاتحاد يضرب شباك النصر بهدف قاتل (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني الاتحاد السعودي أمام نظيره النصر وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وأضاف لاعب الاتحاد حسام عوار هدف التقدم لنادي الاتحاد في الوقت الأخير ليعود للمقدمة في المباراة.

وكان العميد قد عاد من التأخر بثنائية ليسجلوا التعادل في انتفاضة لبطل الدوري المرتقب.

كريم بنزيما كان صاحب هدف تذليل الفارق وذلك مع حلول الدقيقة 49 من عمر اللقاء ليحيي امال الاتحاد في المباراة.

ومع حلول الدقيقة 52 سجل كانتي هدف التعادل لنادي الاتحاد بمساهمة من العبود.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.