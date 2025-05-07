نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تقام في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق باريس سان جيرمان، وسط تحفظ دفاعي من أرسنال.

وسدد كفاراتسخيليا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، كرة قوية في الدقيقة 17 من الشوط الأول ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم أحرز فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان، هدف التقدم في شباك أرسنال عند الدقيقة 27 بعد تسديدة رائعة.

ودخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، باتشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

في الهجوم: دوي، باركولا، كفاراتسخيليا.

بينما جاء تشكيل أرسنال الرسمي أمام باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيويور، لويس-سكيلي.

خط الوسط: بارتي، رايس، أوديجارد.

في الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي