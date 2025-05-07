بطل الدوري ينتفض.. الاتحاد يعود لنقطة البداية أمام النصر

كريم بنزيما كان صاحب هدف تذليل الفارق وذلك مع حلول الدقيقة 49 من عمر اللقاء ليحيي امال الاتحاد في المباراة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة