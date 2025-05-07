نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل الدوري ينتفض.. الاتحاد يعود لنقطة البداية أمام النصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني الاتحاد السعودي أمام نظيره النصر وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".
الاتحاد يعود لنقطة البداية أمام النصر
وعاد العميد من التأخر بثنائية ليسجلوا التعادل في انتفاضة لبطل الدوري المرتقب.
كريم بنزيما كان صاحب هدف تذليل الفارق وذلك مع حلول الدقيقة 49 من عمر اللقاء ليحيي امال الاتحاد في المباراة.
ومع حلول الدقيقة 52 سجل كانتي هدف التعادل لنادي الاتحاد بمساهمة من العبود.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.