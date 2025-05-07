نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُكرم بيسيرو بعد إنهاء عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب حفلًا لتكريم الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعدما أنهى النادي التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بعد الاتفاق على تسوية الأمور المالية دون أي شروط جزائية على الزمالك.

ومنح مجلس الإدارة درع النادي للمدير الفني خلال حفل التكريم كما منح أفراد جهازه المعاون الهدايا التذكارية.

وحضر الحفل كلٌّ من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وحسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وقام المندوه والسيد باصطحاب بيسيرو في جولة تفقدية لمتحف النادي قبل مغادرته لمقر القلعة البيضاء.

وتم التأكيد خلال الجلسة على الاحترام المتبادل بين الطرفين، ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في المستقبل.

وتقدَّم بيسيرو بالشكر إلى إدارة الزمالك على هذه اللفتة الكريمة، وتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر المدير الفني القاهرة خلال الأسبوع المقبل.