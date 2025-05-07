نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي في موقف حرج بعد الخسارة أمام إنبي بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي خسارة موجعة أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على استاد الإسماعيلية بحضور جماهيري كبير، ظل طوال المباراة يساند فريق الإسماعيلي وفي النهاية هاجم الإدارة بسبب إمكانية هبوط الفريق خلال الموسم المقبل.

وتمكن فريق إنبي من تحقيق الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء، عن طريق أحمد كالوشا مدافع الفريق البترولي.

وجاء الهدف بعد تمريرة ساحرة من محمد شريف حتحوت مهاجم إنبي، ليوضع بها الإسماعيلي في موقف صعب خلال المواجهات المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن بجدول ترتيب مجموعة الهبوط المتكونة من 9 فرق برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق مودرن سبورت الأخير.

بينما يحتل فريق إنبي المركزالسادس بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويتبقى له مباراة ليتساوى مع زد والجونة والإسماعيلي وسموحة في عدد المباريات.