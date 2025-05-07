أهلي جدة يحقق فوزًا ثمينًا على حساب التعاون في دوري روشن للمحترفين السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي.

انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهلي جدة يحقق فوزًا ثمينًا على حساب التعاون

بدأت المباراة قوية من جانب فريق أهلي جدة وافتتح التسجيل في الشوط الأول جاء الهدف الأول عن طريق محمد سليمان " في الدقيقة 10

عزز لاعبي أهلي جدة هدف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 31 جاء عن طريق إيفان توني.

حاول لاعبي التعاون في إحراز هدف تقليص الفارق ووصلت نسبة الاستحواذ إلي 55٪

احتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز أهلي جدة بهدفين مقابل لاشيء.

الفوز يرفع رصيد أهلي جدة إلي النقطة 61 في المركز الرابع بينما يتجمد رصيد التعاون عند النقطة 41 في المركز الثامن