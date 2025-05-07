نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت القادم.. نهائي بطولة الشعب الجمهوري وتوزيع 260 عمرة وتكريم أمهات مثاليات وذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إسماعيل موسي، أمين أمانة الشئون الرياضية المركزية بحزب الشعب الجمهوري انتهاء منافسات بطولة الشعب الجمهوري لكرة القادم، بصعود فريقي المنيا والشرقية للمباراة النهائية، بينما حصل فريق الإسكندرية على المركز الثالث، وفريق الجيزة على المركز الرابع.

وأشار ' إسماعيل موسى ' على أنه ستقام المباراة النهائية يوم السبت القادم بقاعة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويتخلل نهائي البطولة فعالية كبيرة تتضمن توزيع 260 رحلة عمرة، وتكريم عدد من الأمهات المثاليات، إلى جانب عدد من ذوي الهمم وخريجي مبادرة الذكاء الاصطناعي، كما يحضرها عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية، إضافة إلى شخصيات ونجوم رياضية بارزة.

وأختتم بقوله: البطولة تأتي في إطار استراتيجية حزب الشعب الجمهوري التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب، وتعزيز دور الرياضة كوسيلة لتنمية المهارات، فضلًا عن توطيد قيم الانتماء، والعمل الجماعي، ضمن خطة الحزب للنهوض بالأنشطة الشبابية في مختلف المحافظات.