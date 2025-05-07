نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماني يسجل أول أهداف النصر في مرمى الاتحاد بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل السنغالي ساديو ماني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدف فريقه في مرمى الاتحاد باللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ماني يسجل أول أهداف النصر في مرمى الاتحاد

وسجل السنغالي ساديو ماني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدف فريقه الأول في الدقيقة 3 بمرمى الهلال في اللقاء الذي يجمعهم بملعب العالمي لتصبح النتيجة 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.