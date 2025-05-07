نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكتسح الرائد بخماسية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الهلال نظيره الرائد بخمسة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة بينما ظل الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة.

في الشوط الأول، تمكن لاعبو الهلال من السيطرة على مجريات اللعب في أول نصف ساعة حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 من توقيع ميتروفيتش.

في الدقيقة 41، سجل سالم الدوسري ثاني أهداف الهلال في المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تحديدا في الدقيقة 48، قلص لاعبو الرائد النتيجة بتسجيل الهدف الأول لهم عن طريق البركاوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال على الرائد بهدفين مقابل هدف.

وعلى غرار الشوط الثاني، شن لاعبو الهلال هجوما مبكرا على مرمى الرائد حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59.

واصل لاعبو الهلال شن هجماتهم على مرمى الرائد حتى سجلوا الهدف الرابع في الدقيقة 67 عن طريق مالكوم.

في الدقيقة 68، نجح البركاوي في تسجيل الهدف الثاني للرائد ويتقدم الهلال على الرائد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في الدقيقة 79، نجح لاعبو الهلال في زيارة سلسلة الأهداف بتسجيل الهدف الخامس عن طريق سالم الدوسري.

شن لاعبو الرائد بعض الهجمات في الوقت المتبقي من المباراة من أجل تقليص فارق الأهداف حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث لهم في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق العامري نجم الرائد لينتهي اللقاء بفوز الهلال على الرائد بخمسة أهداف مقابل هدفين.