تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره أرسنال بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب نصف بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 7 من شهر مايو الجاري، على ملعب حديقة الأمراء. معقل الفريق الباريسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أرسنال

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، باتشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

في الهجوم: دوي، باركولا، كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة. عبر قناة beIN Sports 1HD.