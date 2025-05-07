تشكيل أرسنال الرسمي أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للجانرز لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 7 من شهر مايو الجاري، على ملعب حديقة الأمراء. معقل الفريق الباريسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيويور، لويس-سكيلي.

خط الوسط: بارتي، رايس، أوديجارد.

في الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وسيتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.