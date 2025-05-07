نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض موقف مدافع مانشستر يونايتد من لقاء بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ماتيس دي ليخت سيغيب عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بلباو، المقرر إقامتها غدًا الخميس في إياب الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، بعدما غاب عن مران الفريق اليوم.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه روبين أموريم فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بإسبانيا بثلاثية نظيفة.

وكان دي ليخت بعد غياب استمر لمدة شهر قد شارك بديلًا في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في إسبانيا ولعب أساسيًا في المباراة التي خسرها الفريق أمام برينتفورد 3-4، ولكنه خرج بعد 35 دقيقة وهو يعرج.

وستتضح مدى إصابة اللاعب خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده أموريم في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وغاب أيضًا كريستيان إيركسن عن المران، ولكن يتوقع أن يكون متاحًا في مباراة الغد.

وتدرب نصير مزراوي مع الفريق بعدما تمت إراحته في مباراة برينتفورد فيما تدرب أيدن هيفن بشكل منفرد.

ويستمر غياب ديوغو دالوت، وليساندرو مارتينيز، وجوشوا زيركيزي وتوبي كولير.

وكان أيضًا غوني إيفاز أحد اللاعبين الذين لم يشاركوا في المران.