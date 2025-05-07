مدرب تشيلسي يتوعد ديورغاردن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن فريقه سيخوض مباراة الإياب في قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بكامل قوته أمام ديورغاردن السويدي الخميس بعد أن حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب.

وسحق تشيلسي منافسه السويدي 4-1 الأسبوع الماضي، إذ سجل جيدون سانشو ونوني مادويكي لتصبح النتيجة 2-صفر مع نهاية الشوط الأول قبل أن يسجل نيكولاس جاكسون ثنائية.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي: «ليس لدينا أي إصابات جديدة».

وأضاف: «هذا أمر جيد للفريق. الجميع في حالة بدنية جيدة وقد ينضم (المهاجم)مارك جيو لتشكيلة (المباراة). لسنا متأكدين بعد، سنتخذ قرارا (بشأن إشراكه)، لكنه يقترب».

وغاب الشاب الإسباني، الذي انضم إلى الفريق قادما من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وجيو هو هداف تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي برصيد ستة أهداف.

وقال المدرب الإيطالي: «ربما من الأفضل لمارك أن يشارك في التدريبات لعدة أيام إضافية، لكنه قريب للغاية من العودة».

وكان آخر نهائي أوروبي لعبه تشيلسي، الذي اضطر لخوض الدور التمهيدي في دوري المؤتمر الأوروبي، آخر نهائي أوروبي له في عام 2021 عندما تغلب على مانشستر سيتي 1-صفر ليرفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.

ويمكن أن يصبح تشيلسي أول فريق يفوز بجميع البطولات الأوروبية الثلاث إذا أضاف دوري المؤتمر إلى خزانة ألقابه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال ماريسكا: «إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، لأسباب مختلفة. ولكن بشكل رئيسي لأننا نريد لهذا النادي أن يحقق الألقاب».

وعندما سُئل عما إذا كان الفوز بدوري المؤتمر سيكون كافيا لإعلان عودة الفريق إلى طريق الانتصارات، قال المدرب الإيطالي إنها ستكون بداية جيدة.

وأضاف ماريسكا: «تحقيق بطولة هو بمثابة تأكيد للجميع، ويمكن (عندها) القول إن تشيلسي عاد».

وتابع: «إذا لعبنا في دوري المؤتمر، فذلك لأن هذا هو مكاننا. وإذا شاركت في دوري المؤتمر فإن ذلك هو اللقب الذي يمكنك تحقيقه. أظن أنها نقطة بداية جيدة».