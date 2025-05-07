جهاد وشحاتة يواصلان برنامجهما التأهيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا

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أحمد جودة - القاهرة - واصل محمود جهاد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جهاد وشحاتة يواصلان برنامجهما التأهيلي

وخاض محمود جهاد ومحمد شحاتة مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويعاني محمود جهاد من إصابة بآلام أسفل الظهر وفي العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.