نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السعودي أمام النصر في دوري روشن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره النصر وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
تشكيل الاتحاد السعودي أمام النصر في دوري روشن
وكشف الاتحاد السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر والمكونة من:-
حراسة المرمى: رايكوفيتش
خط الدفاع: كادش.. العمري.. بيريرا.. مهند
خط الوسط: ديابي.. كانتي.. فابينهو.. عوار.. العبود
خط الهجوم: كريم بنزيما
القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.