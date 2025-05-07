نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية خاصة لـ شيكابالا وفتوح على هامش مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد الجفالي ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق متصل أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر، تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب بالإضافة إلى تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل في ظل الإصابة التي يعاني بتمزق في عضلة السمانة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.