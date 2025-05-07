نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال لمواجهة الرائد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهلال عن تشكيلته لمواجهة الرائد في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بينما يحتل الرائد المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة.

وقررت قنوات ssc الرياضية السعودية تكليف الثنائي مشاري القرني وخالد المديفر بالتعليق على مواجهة الهلال والرائد وذلك عبر قناة SSC EXTRA 1.

من المقرر أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش