نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير ريال مدريد تشكر إنتر ميلان بعد إقصائه لبرشلونة من دوري الأبطال.. رسالة خاصة في فالديبيباس قبل كلاسيكو الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني رسالة امتنان مباشرة إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن نجح الأخير في إقصاء برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة شهدت الكثير من الدراما الكروية.

إنتر يُقصي برشلونة ويبلغ النهائي الأوروبي

وقد جرت المواجهة بين إنتر ميلان وبرشلونة على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وانتهت بنتيجة 4-3 لصالح الفريق الإيطالي بعد التمديد لأشواط إضافية، ليخطف "النيراتزوري" بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، ويُنهي حلم الغريم التقليدي لريال مدريد في مواصلة المشوار الأوروبي.

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وبحسب مقطع مصوّر نشره الحساب الرسمي للبرنامج الإسباني الشهير "إل شيرينجيتو" عبر منصة إنستغرام، أظهرت اللقطات جماهير ريال مدريد وهي تحتشد في محيط مركز التدريبات الخاص بالنادي "فالديبيباس"، حاملين لافتات وأوشحة تحمل رسائل شكر للنادي الإيطالي.

اللافتات كانت مكتوبة باللغة الإيطالية وتحمل عبارة: "Grazie Inter" (شكرًا إنتر)، كما ظهرت جماهير الملكي مرتدية أوشحة تحمل شعار إنتر ميلان، في خطوة رمزية تعكس الفرحة الكبيرة بإقصاء الغريم الأزلي من المسابقة القارية الأغلى.

وتتجه الأنظار حاليًا نحو المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم الأحد المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في مباراة يُتوقع أن تكون حاسمة في سباق المنافسة على لقب الليغا لهذا الموسم.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يزيد من أهمية اللقاء للطرفين، لا سيما بعد الإقصاء الأوروبي للبلوغرانا الذي قد يلقي بظلاله على الحالة النفسية للفريق.

وعلى صعيد دوري الأبطال، فقد ودع ريال مدريد البطولة الأوروبية من دور ربع النهائي، بعد أن خسر أمام آرسنال الإنجليزي، الذي يواجه اليوم نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف النهائي، لتحديد الطرف الثاني الذي سيلاقي إنتر ميلان في النهائي المنتظر.