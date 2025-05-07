رئيس الأولمبية الدولية يهنئ الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

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أحمد جودة - القاهرة -

أرسل توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رسالة إلى عبد المنعم الحسيني، لتهنئته برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

"بدايةً، أود أن أهنئكم على تعيينكم رئيسًا مؤقتًا للاتحاد الدولي للمبارزة (FIE). يُعدّ هذا إقرارًا وتأكيدًا قويًا على تفانيكم في خدمة رياضة المبارزة، وأنا على ثقة بأن هذا سيضمن حسن سير العمل في الاتحاد الدولي، لا سيما في التخطيط لدورتي الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ولوس أنجلوس 2028".



"للجنة الأولمبية الدولية علاقة وطيدة مع الاتحاد الدولي للمبارزة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الوثيق في هذه الأوقات العصيبة التي تشتد فيها الحاجة إلى الوحدة والتضامن في عالم الرياضة أكثر من أي وقت مضى".



"نتطلع إلى رؤيتكم قريبًا. إلى ذلك الحين، مع خالص تحياتي، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية".

وفاز عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح “المؤقت” بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، وتم التصويت على اختيار الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أقيم 30 إبريل الماضي، ليصبح الحسيني أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج أوروبا.