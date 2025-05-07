نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حددت اللجنة المنظمة موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد ليقام في السابعة مساء الاثنين المقبل علي صالة الملك عبد الله الفيصل.

فيما يقام لقاء الترجي التونسي مع منتدي المغربي في تمام التاسعة مساءا.

كما تم تحديد الرابعة والنصف عصرا يوم الإثنين موعدًا للقاء سيدات يد الأهلي وجمعية الساحل التونسية في نصف نهائي السوبر الأفريقي، بينما يُقام لقاء بترو أتلتيكو وأوتوهو الكونغولي في تمام الثانية ظهرًا.

أسفرت قرعة الكؤوس الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.