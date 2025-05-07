اللجنة الأولمبية العمانية تشارك فـي اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

الأحد القادم وبمشاركة 45 دولة تشارك اللجنة الأولمبية العمانية في اجتماع الـ 45 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيعقد يوم الأحد والاثنين القادمين بدولة الكويت بمشاركة مسؤولي اللجان الاولمبية الوطنية من 45 دولة آسيوية تحت شعار (آسيا واحدة) وتستمر الاجتماعات لمدة يومين. يمثل اللجنة الأولمبية العمانية في الاجتماع كل من عبدالله بن محمد بامخالف أمين عام اللجنة والمهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية. وقال مدير المجلس الكويتي حسين المسلم: ان الاجتماعات التي ستشهد حضور نحو 400 شخصية رياضية من المسؤولين الرياضيين في قارة آسيا والعالم ستنطلق بإقامة احتفالية ثقافية في مركز جابر الأحمد الثقافي عبر عروض فلكلورية من دول الصين والهند واوزبكستان وإندونيسيا ولبنان والكويت في تعبير عن الوحدة الرياضية في القارة الآسيوية. واضاف المسلم ان الاجتماعات ستتواصل الاثنين القادم بعقد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في دول الأعضاء لبحث تطوير الحركة الأولمبية في القارة التي تسعى لتعزيز الرياضة والقيم النبيلة القائمة على الصداقة والاحترام متمنيا نجاح هذا التجمع الرياضي القاري بالخروج بقرارات ترتقي بالرياضة الأولمبية الآسيوية، واشار الى ان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحالي الالماني الدكتور توماس باخ والرئيسة المنتخبة حديثا للجنة البطلة الأولمبية السابقة الفائزة بسبع ميداليات أولمبية كريستي كوفنتري من زيمبابوي سيكونون في مقدمة الضيوف إلى جانب حضور عدد كبير رؤساء الاتحادات الرياضية الآسيوية وعدد من الشخصيات الرياضية الدولية البارزة.

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