افتتاح منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات

اليوم ثلاث مباريات

موسى البلوشي : نرحب بجميع المنتخبات المشاركة ونعمل على تحقيق نجاح باهر للبطولة بتكاتف الجميع

بدر ذياب : البطولة تحظى باهتمام الاتحاد الآسيوي ونتقدم بالشكر للاتحاد العماني على التنظيم والاستضافة

تغطية ـ خالد الجلنداني وبدر الزدجالي :

افتتحت مساء أمس « الثلاثاء» منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م - تصفيات كأس العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م التى تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 6 الى 15 مايو الجاري بمشاركة 9 منتخبات آسيوية للرجال و 4 منتخبات للسيدات.

رعى حفل الافتتاح خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) بملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر

بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأمين صندوق الاتحاد الآسيوي لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مباريات البطولة.

استهل حفل الافتتاح بكلمة ترحيبية ألقاها موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب وبالمشاركين في هذه البطولة، هنا في مسقط الجميلة نرحب بالدول الصديقة والشقيقة، حيث المنظومة الرياضية الآسيوية مثمنين ومقدرين هذه المشاركة القارية والتي ستكون بالتأكيد هي محطة أنظار للمنافسة الرياضية بين كبرى منتخبات آسيا، نرحب بكم جميعا في افتتاح البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية والمؤهلة لبطولة العالم ٢٠٢٦م.

مكانتها الرائدة

وأضاف البلوشي تعد مسقط بما تحويه من شواطئ ترسم رمالها الذهبية لوحة اللقاء في هذا المحفل الآسيوي لتعكس مدى اهتمام هذه المدينة الجميلة باستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة لما تتمتع به من أجواء سياحية ورمال ذهبية ومستويات دولية جعلت منها تحقق نجاحات في استضافة كبرى البطولات، وبما يتوافق مع التطور الكبير والمستمر للرياضة في عمان .وان استضافة سلطنة عمان لهذه البطولة تأتي تأكيدا لمكانتها الرائدة في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى وترسيخ دورها الاستراتيجي كوجهة متميزة للرياضات الشاطئية خاصة وموقعها الجغرافي وسواحلها الممتدة والتي تساهم في توفير بيئة مثالية متميزة لمثل هذه البطولات.

ملاذ جاذب

وقال موسى البلوشي تعد شواطئ مسقط امتدادا وحاضرا فعالا ومؤثرا لمثل هذه الرياضات الزاخرة بالتشويق والمهارة ولعل هذه البطولة التي تستضيفها شواطئنا الساحرة برمالها الناعمة ومناظرها الطبيعية تعد ملاذا جاذبا ومشوقا لاستضافة كبرى بطولات العالم كيف لا وقد شهدت رمال سلطنة عمان الذهبية استضافة بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية منذ سنوات عديدة، حيث لا تقتصر أهمية هذه البطولة على التنافس فقط وإنما لتمتد إلى أبعاد أخرى سياحية واقتصادية وترويج للإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة كوجهة مثالية لاستضافة هذه البطولات الشاطئية.

واختتم البلوشي كلمته نسعى بإذن الله تعالى هنا في هذه البطولة أن نكون مميزين وأن نعمل لتحقيق نجاح باهر بتكاتف الجميع، وفي هذه السانحة يسرنا ان نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للداعمين لنا ولهذه البطولة وعلى رأسهم صاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وكافة المسؤولين والمختصين بالوزارة على دعمهم وحرصهم على نجاح هذه البطولة، والشكر موصول لكافة المؤسسات العامة والخاصة التي ساهمت في هذا النجاح وهذه الاستضافة التي نرحب من خلالها مجددا بضيوفها الكرام.

نجاح البطولة

بعد ذلك ألقى بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأمين صندوق الاتحاد الآسيوي لكرة اليد كلمة الاتحاد الاسيوي لكرة اليد قال فيها نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد أتقدم بخالص التهنئة للجميع مع تمنياتنا بنجاح البطولة الآسيوية العاشرة للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية (تصفيات بطولة العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية 2026) تنظيماً وفكرياً. إن هذا التجمع الآسيوي الكبير يعد من أهم أهداف الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، حيث يجتمع شباب قارة آسيا في أكبر تجمعات العالم.

واضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تمنياتي بالتوفيق والنجاح لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، ولجميع العاملين فيها، كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الاتحاد العُماني لكرة اليد بصفته المنظم الرئيسي للبطولة، على جهودهم الكبيرة في إنجاح وتنظيم هذا العرس الآسيوي الكبير ولا ننسى جهود شباب سلطنة عُمان المميزة في تنظيم هذه البطولة، وغيرها من البطولات على المستويين القاري والدولي.

فقرات الحفل

اشتمل حفل الافتتاح ايضا على عرض مرئي، يتحدث عن استضافة سلطنة عمان للبطولة الاسيوية والنجاحات التي حققها منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في البطولات السابقة، ثم بعد ذلك قدمت احدى الفرق الشعبية فقرة فنية بعنوان « تراثنا عزوتنا .. وعلى رمل الشاطئ مجدنا»، بعدها أعلن راعي الحفل افتتاح البطولة رسميا.

عبدالله السعدي : فالي عمان تحرص على دعم التنمية الوطنية بمختلف أبعادها

قال عبد الله السعدي رئيس الشؤون الإدارية والمؤسسية في فالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحرص في فالي عُمان أن يمتد دورنا إلى ما هو أبعد من العمليات التشغيلية، انطلاقًا من التزامنا بالمساهمة في دعم التنمية الوطنية بمختلف أبعادها تأتي رعايتنا لبطولة الاسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م .

التي تستضيفها سلطنة عمان ضمن هذا النهج، من خلال دعم فعالية تُسهم في إبراز المكانة المتقدمة للسلطنة في استضافة البطولات الإقليمية.

وتعزيز حضورها على خارطة الفعاليات الرياضية، ونرى في هذه البطولة مثالًا على الشراكات التي تعكس التقاء الأداء المؤسسي بالتنمية المجتمعية، في إطار رؤية عُمان الطموحة.

جاهزية طبية عالية

أوضحت الدكتورة أفراح الجابرية عضوة اللجنة الطبية بالبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية بأن اللجنة حريصة كل الحرص على تقديم خدماتها قبل بدء منافسات البطولة، مشيرة الى أن مهام اللجنة تتحتّم عليها توفير الخدمات الطبية اللازمة لكافة الوفود والوقوف على أية اصابات – لا قدر الله- سواء في مقر منافسات البطولة أو في مقر إقامة اللاعبين بالفنادق، لافتا الى أن مهام اللجنة الطبية تبدأ منذ وصول الفرق وحتى موعد مغادرتها. وأشارت أفراح الجابرية بأن هناك خيمة طبية مجهزة بموقع المنافسات ويتواجد بها الأطقم الطبية بالاضافة الى الأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع أية حادثة أو اصابة معينة خلال فترة البطولة، لافتة الى أن الاصابات الخفيفة يتم معالجتها خلال نفس الفترة بينما الاصابات المتوسطة والحرجة يتم نقلها بالتعاون مع وزارة الصحة الى مجمع بوشر التخصصي والمراكز الصحية القريبة من مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الى جانب تعاون اللجنة مع المستشفى السلطاني ومستشفى النهضة للحالات الحرجة – لا قدر الله-. واختتمت الجابرية تصريحها بأن الخدمات الطبية ستكون متواجدة أيضا بعد فترة المنافسات، حيث تم تخصيص فريق طبي للتعامل مع الحالات والاصابات التي قد تقع في مقر اقامة المنتخبات المشاركة بمقر الاقامة أو موقع التدريبات، والوقوف على حالة المريض في نفس اللحظة والتعامل معها في الوقت المناسب.

الاجتماع الفني

تصوير ـ عمار المسافر :

عقد مساء امس الاول الاجتماع الفني للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات بفندق نوفوتيل مطار مسقط بحضور أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد الاسيوي لكرة اليد وممثلي المنتخبات المشاركة.

حيث تم خلال الاجتماع الفني اعتماد اسماء لاعبي المنتخبات المشاركة وألوان الملابس واستعراض اهم الامور والمواد التي طرأت على قانون اللعبة، وحث جميع المنتخبات بالتقيد بما تم اعتماده في الاجتماع الفني .

استضافة ناجحة

أوضح الدكتور أحمد أبو الليل المدير التنفيذي بالاتحاد الاسيوي لكرة اليد بأن ثقة الاتحاد الاسيوي لكرة اليد كبيرة في الاتحاد العماني لكرة اليد؛ لتحقيق استضافة ناجحة، مضيفا بأن سلطنة عمان سبق لها استضافة بطولات قارية وعالمية لكرة اليد خلال السنوات الماضية، لافتا الى أن كل المؤشرات الأولية لهذه البطولة من حفاوة كبيرة بالاستقبال وكرم الضيافة تعطي انطباعا ايجابيا بأن البطولة ستسير وفق ما تم التخطيط لها، مؤكداً بأن سلطنة عمان تتوفر لديها كافة العوامل المساندة من بنى تحتية مناسبة ومنشآت رياضية وفندقية وغيرها من الخدمات والمرافق الأخرى التي تساهم في الخروج باستضافة ناجحة وعلى أعلى المستويات.

وأشار المدير التنفيذي للاتحاد الاسيوي بأن سلطنة عمان ممثلة بالاتحاد العماني لكرة اليد ستستضيف بطولتين في آن واحد والمتمثلة في بطولة الرجال وكذلك بطولة السيدات، وفي هذا الصدد نتقدم بالشكر والتقدير للحكومة العمانية ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك الاتحاد العماني لكرة اليد وباقي الجهات المتعاونة على جهودهم الحثيثه لانجاح هذه البطولة

وأثنى أحمد أبو الليل على الجهود الكبيرة التي يقدمها أعضاء الفرق واللجان المنظمة للبطولة، مشيرا الى أن هناك مجموعة من الشباب يقدمون خدمات مميزة، كما يحرصون على تذليل الصعاب من خلال توفير الخدمات الخاصة بالمواصلات والتواجد بشكل مستمر في مقر اقامة الوفود بالفنادق المخصصة للبطولة مشيرا الى أن هناك بعض المنتخبات التي أتت قبل موعد كاف من البطولة بهدف اقامة معسكرات خارجية قصيرة قبل بدء البطولة الى جانب المنتخبات التي تصل وتلك التي وصلت مؤخرا.

واختتم المدير التنفيذي للاتحاد الاسيوي تصريحه بأن أبرز المكاسب الفنية لهذه البطولة بأنها بطولة مؤهلة الى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية والتي ستقام في المغرب، حيث سيتأهل فريقان من الرجال بالاضافة الى فريقين من السيدات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية، ونتمنى من هذه الفرق بأن تقدم كل ما لديها من أجل ابراز الصورة الفنية المتقدمة للمنتخبات الاسيوية والحصول على المراكز المتقدمة في الحدث العالمي.