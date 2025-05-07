جابر يستعد لإعلان قائمة منتخبنا الأول للمعسكر الداخلي لاستئناف مشوار التصفيات

الطريق إلى كأس العالم 2026

النيجر ولبنان يجهزان كتيبة الأحمر لمواجهتي الأردن وفلسطين.. وأسماء جديدة مرتقبة

متابعة ـ صالح البارحي:

من المتوقع أن يعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة رشيد جابر عن القائمة المختارة للمعسكر الداخلي بين 9 أو 10 من مايو الحالي، وذلك عقب نهاية مباريات الجولة الاخيرة من منافسات دوري عمانتل الذي توج السيب بلقبه قبل الختام بجولة واحدة على حساب النهضة الذي حل وصيفا، حيث ارتأى الجهاز الفني مشاهدة الجولة الاخيرة للوقوف على جاهزية كافة الأسماء المنتقاة وعدم تعرضهم لإصابات طارئة – لا قدر الله – في الجولة الأخيرة، وسيبدأ تجمع الأحمر الكبير يوم الأربعاء 14 مايو، فيما تبدأ أول تدريباته على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يوم الخميس 15 مايو بإذن الله تعالى، وذلك استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام النيجر يوم الثلاثاء 20 مايو، ونظيره منتخب لبنان 28 مايو بذات الملعب بإذن الله تعالى .



تأتي هاتان المباراتان استعدادا لمواجهتي الاردن في مسقط 5 يونيو ، وأمام فلسطين خارج الديار 10 يونيو، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهله لكأس العالم 2026، حيث تعتبر هاتين المواجهتان من أهم المباريات التي تنتظر الأحمر في مشواره المونديالي، وستكونان مفصليتين بلا أدنى شك والفوز بهما يعني الدخول في صراع مباشر على التأهل المباشر للمونديال أو الدخول للملحق في المرحلة الرابعة والأخيرة من التصفيات، علما بأن منتخبنا يحتل حاليا المركز الرابع برصيد (10) نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدر برصيد (16) نقطة، وبعده الأردن في المركز الثاني برصيد (13) نقطة، والعراق ثالثا برصيد (12) نقطة، وبالتالي لا زالت كل الاحتمالات واردة؛ للتأهل المباشر في حالة الفوز باللقائين وانتظار خدمات الآخرين كذلك.

دافع كبير

ما حققه الاحمر بالجولة الماضية في مباراتي كوريا الجنوبية في سيئول بالتعادل 1/‏1 ثم الفوز على الكويت في الكويت 1/‏صفر وجمعه لأربع نقاط كاملة أمر في غاية الاهمية، فقد حقق الكثير من الاهداف أولها عودة الثقة للفريق الاحمر من جديد، فتح مجال المنافسة على التأهل المباشر للمونديال، وثالث الايجابيات هو كسب ثقة أكبر من الجماهير العمانية التي ستكون زاحفة في لقاء الاردن بشكل كبير، وهذا مطلب رئيسي للاعبي الفريق وجهازيه الفني والاداري نحو تحقيق الانتصار والتمسك بالأمل حتى النهاية ، فمن يدري فلربما تلعب نتائج المواجهات الأخرى للأردن والعراق لمصلحتنا ونجد أنفسنا في مونديال العالم بعد أن ابتعدنا عن الفرصة في الفترة الماضية، وباعتقادي أن هذه العوامل ستكون داعمة بشكل كبير لكل الوسط الرياضي لدعم المنتخب أمام النشامى فهي مباراة العمر بالنسبة للكرة العمانية.

ولا أجدني أمنح الجماهير عذرا في عدم تواجدها في مباراتي النيجر ولبنان الوديتين، حيث تواجدهم في مدرجات الملعب سيكون له تأثير إيجابي لتقديم كل اللاعبين مستوياتهم الحقيقية، وبالتالي الكشف عن مكنوناتهم أمام الجهاز الفني لحجز مواقعهم في القائمة الأخيرة لمباراتي الأردن وفلسطين، وحتى تؤكد هذه الجماهير بأنها خلف المنتخب وستكون حاشدة في لقاء الأردن الحاسم، وأن حضورها مؤشر وبروفة لما ستكون عليه مدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي مساء الخامس من يونيو القادم إن شاء الله تعالى.

القائمة الأخيرة

ضمت القائمة الاخيرة التي لعبت مباراتي كوريا الجنوبية والكويت في الجولة الماضية للتصفيات كلا من : ابراهيم المخيني وعبدالملك البادري ومعتصم الوهيبي لحراسة المرمى ، خالد البريكي واحمد الخميسي وثاني الرشيدي واحمد الكعبي وماجد السعدي وغانم الحبشي وعلي البوسعيدي وملهم السنيدي وارشد العلوي وحارب السعدي وأمجد الحارثي وعبدالله فواز والفرج الكيومي وجميل اليحمدي وحسين الشحري وعصام الصبحي ومحسن الغساني وزاهر الاغبري وناصر الرواحي والفرج الكيومي وعبدالرحمن المشيفري وصلاح اليحيائي وحاتم الروشدي .

إلا أنه من المتوقع تواجد أسماء أخرى جديدة في القائمة القادمة التي يستعد الاحمر من خلالها لمواجهتي الاردن وفلسطين على التوالي، خاصة وأن هناك عددا لا بأس به برزوا بشكل مميز في الدوري المحلي، وباعتقادي أنهم يستحقون فرصة التجربة قبل تصفية القائمة الرئيسية للمباراتين، وما يثلج الصدر في الفترة الحالية بأن نجومنا المحترفين خارجيا عاشوا أياما جميلة مع أنديتهم سواء المنذر العلوي وعصام الصبحي في الدوري العراقي، ومحسن الغساني في الدوري التايلندي، وصلاح اليحيائي في الدوري البحريني، وهذا الأمر يخدم تطلعات الاحمر القادمة بإذن الله تعالى .